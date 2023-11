Avant d’af­fronter Holger Rune, ce jeudi soir sur le Masters de Turin, dans ce qui ressemble à une sorte de quart de finale, Jannik Sinner, qui pour­rait malgré tout se quali­fier en demies même s’il venait à s’in­cliner face au Danois (voir tous les scéna­rios possibles du groupe vert), ne veut penser qu’à la victoire.

« Dans ces phases de groupe, la point positif lorsque vous perdez est que vous pouvez toujours vous quali­fier, et le point négatif lorsque vous gagnez est que vous pouvez être quand même éliminé. Mais c’est peut‐être que ce dont j’ai besoin. Si je veux battre Rune, qui joue très bien et qui est à l’aise en salle, je dois entrer sur le court en me disant qu’il n’y a qu’un seul objectif et que la victoire est la seule option. Je suis heureux de pouvoir jouer contre Holger. »