Battu lors de ses trois premières confron­ta­tions face à Novak Djokovic, Jannik Sinner a ouvert son comp­teur face au Serbe. Et de quelle manière, au Masters à Turin dans son pays, au bout d’une énorme bataille.

Comme le souligne OptaAce, l’ita­lien devient le troi­sième joueur seule­ment, après Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, « à vaincre Djokovic dans un jeu décisif au troi­sième set avant d’avoir 23 ans. »

10 – With victory in Turin, Jannik Sinner is now the 10th player to defeat Novak Djokovic in a deciding third‐set tiebreak. Only three players did so before turning 23 – Rafael Nadal, Carlos Alcaraz and Sinner. Wow.