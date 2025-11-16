Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz bataillent lors du troi­sième jeu de la finale du Masters, la rencontre a été inter­rompue pendant onze minutes en raison d’un inci­dent survenu en tribunes. Le personnel médical est rapi­de­ment inter­venu pour prendre en charge un spec­ta­teur, qui a été évacué avant que le match ne puisse reprendre.

Durant cette pause, les deux joueurs ont échangé avec l’arbitre fran­çais Renaud Lichtenstein au niveau du filet.

« Que se passe‐t‐il cette semaine, cela s’est produit telle­ment de fois », s’est inquiété Sinner.

They’re still helping the person in the crowd. Someone fell down and screamed.



Jannik Sinner just asked the umpire : “What’s going on this week, happened so many times”



Pour rappel, deux spec­ta­teurs sont bruta­le­ment décédés lors de la deuxième journée du tournoi.