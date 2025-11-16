AccueilATPATP - FinalsSinner, en discussion avec Alcaraz et l'arbitre : "Que se passe-t-il cette...
ATP - Finals

Sinner, en discus­sion avec Alcaraz et l’ar­bitre : « Que se passe‐t‐il cette semaine, cela s’est produit telle­ment de fois »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz bataillent lors du troi­sième jeu de la finale du Masters, la rencontre a été inter­rompue pendant onze minutes en raison d’un inci­dent survenu en tribunes. Le personnel médical est rapi­de­ment inter­venu pour prendre en charge un spec­ta­teur, qui a été évacué avant que le match ne puisse reprendre.

Durant cette pause, les deux joueurs ont échangé avec l’arbitre fran­çais Renaud Lichtenstein au niveau du filet.

« Que se passe‐t‐il cette semaine, cela s’est produit telle­ment de fois », s’est inquiété Sinner. 

Pour rappel, deux spec­ta­teurs sont bruta­le­ment décédés lors de la deuxième journée du tournoi.

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 18:50

