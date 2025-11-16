Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz bataillent lors du troisième jeu de la finale du Masters, la rencontre a été interrompue pendant onze minutes en raison d’un incident survenu en tribunes. Le personnel médical est rapidement intervenu pour prendre en charge un spectateur, qui a été évacué avant que le match ne puisse reprendre.
Durant cette pause, les deux joueurs ont échangé avec l’arbitre français Renaud Lichtenstein au niveau du filet.
« Que se passe‐t‐il cette semaine, cela s’est produit tellement de fois », s’est inquiété Sinner.
They’re still helping the person in the crowd. Someone fell down and screamed.— edgeAI (@edgeAIapp) November 16, 2025
Pour rappel, deux spectateurs sont brutalement décédés lors de la deuxième journée du tournoi.
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 18:50