Sinner ouvre son comp­teur contre Djokovic. Et de quelle manière !

Vainqueurs de leur premier match dans le groupe rouge de ce Masters 2023 à Turin, Novak Djokovic et Jannik Sinner s’af­fron­taient ce mardi dans un duel très promet­teur. Le Serbe restait sur 19 victoires consé­cu­tives tandis que son adver­saire affi­chait un bilan de 14 victoires pour une seule défaite depuis le début de la tournée indoor.

« Novak va me dire où j’en suis. Je suis impa­tient », décla­rait néan­moins Sinner avant le match qui voulait se tester face au meilleur joueur du monde, contre qui il avait perdu ses trois confron­ta­tions, dont la dernière en date en trois sets en demi‐finales de Wimbledon.

Les deux joueurs rentraient parfai­te­ment dans leur match. Même s’il avait déjà dû sauver une balle de break, Djokovic concé­dait très peu de points sur son service jusqu’à 5–5, où alors qu’il menait 40–0, il allait un peu s’écrouler et même commettre une double faute célé­brée par le public italien forcé­ment acquis à la cause de son cham­pion. « Dégoûté », le Serbe applau­dis­sait ironi­que­ment les spec­ta­teurs italiens et concé­dait la première manche, en perdant dix points de suite.

Patient et piquant dès que le jeu s’y prêtait, Sinner impo­sait un énorme rythme. Mais prendre rien qu’un set à Djokovic est une épreuve. Ce dernier s’adap­tait, montait parfois au filet et prou­vait une fois de plus qu’il avait un mental excep­tionnel en rempor­tant le tie‐break qui lui permet­tait de recoller.

Très concentré, Sinner conti­nuait d’en­voyer ses missiles. Il brea­kait le premier mais le « Djoker » reve­nait. Encore et encore. Cette merveilleuse partie se réglait dans un jeu décisif magni­fi­que­ment géré par l’Italien, inépuisable.

🤩 JANNIK WINNER 🤩@janniksin records a first EVER win over Djokovic 7–5 6–7 7–6 to hand the World No.1 his first loss since Wimbledon !#NittoATPFinals pic.twitter.com/N6LXyV238L — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2023

Sinner infli­geait à Djokovic sa première défaite depuis la finale de Wimbledon, perdue contre Alcaraz. Il s’im­po­sait après plus de 3 heures de jeu : 7–5, 6–7(5), 7–6(2). Personne n’est encore qualifié dans cette poule même si le 4e mondial a fait un grand pas vers le dernier carré du Masters.