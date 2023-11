L’interview accordée par Jannik Sinner au Corriere della Serra permet de mieux connaître le joueur italien. Après avoir exprimé un regret au sujet de Roger Federer et fait une décla­ra­tion forte sur la notion de pres­sion dans le tennis en faisant réfé­rence à l’ac­tua­lité inter­na­tio­nale, le 4e mondial a évoqué son rapport au tennis et à l’argent.

« Pour le tennis, j’ai quitté la maison à l’âge de 13 ans. Il me procure des émotions posi­tives et néga­tives, des joies et des peines. Il me donne tout. Je rejette la notion de busi­ness : mes pensées ne sont pas le chiffre d’af­faires, elles ne sont jamais l’argent. Si c’était le cas, je joue­rais toujours, j’ac­cep­te­rais des repré­sen­ta­tions, je ne ferais pas de pause. Au contraire, ce qui m’im­porte, c’est de bien me nourrir, de dormir les bonnes heures, de manger à la maison quand je le peux, d’être sur le terrain prêt le lende­main matin. Prêt à m’amé­liorer. Si je ne joue pas le Masters 1000 de Madrid ou le tour de Davis, et je comprends que les fans puissent être déçus, c’est parce que je suis à Monte‐Carlo en train de travailler comme un fou. Mon but n’est pas de gagner de l’argent : c’est de devenir la meilleure version possible de moi‐même », a déclaré Sinner qui va disputer son premier match de poule au Masters à Turin contre Stefanos Tsitsipas ce dimanche.