Tout heureux d’avoir été appelé pour remplacer son compa­triote Matteo Berrettini et d’avoir pu gouter aux ATP Finals, Jannik Sinner n’a pas caché sa satis­fac­tion de terminer la saison parmi les 10 meilleurs joueurs du monde. Du coup, il ne regrette pas d’avoir choisi le tennis plutôt que le ski…

« Je suis heureux d’avoir choisi le tennis. Lorsque j’ai quitté la maison à 13 ans, je rêvais de devenir profes­sionnel. Sept ans plus tard, je suis dans le top 10. Je grandis en tant que joueur mais aussi en tant que personne, ce qui pour moi est très impor­tant, et je pense que c’était une grande saison. Si quel­qu’un s’y atten­dait ou pas ? Je ne sais pas, mais il est certain qu’en commen­çant l’année environ 40e mondial et en la finis­sant dans le top 10, c’est un senti­ment spécial. C’est un grand plaisir et un grand honneur de faire partie de ces joueurs incroyables. »