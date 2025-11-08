Alors que le Masters de Turin, sur lequel il est tenant du titre, débutera ce dimanche 9 novembre, Jannik Sinner a été interrogé sur la possibilité de devenir numéro 1 mondial devant Carlos Alcaraz.
Et pour que cette hypothèse devienne réalité, il faudrait une grosse contre‐performance l’Espagnol. Et l’Italien ne compte pas trop dessus.
« La sortie prématurée de Carlos à Paris a ouvert certaines perspectives que je suis, certes, mais je sais que s’il joue très bien, je n’ai aucune chance, quels que soient mes résultats. L’année dernière, j’ai toutefois éprouvé des sensations merveilleuses en soulevant le trophée et j’aimerais les revivre, indépendamment du numéro 1. La recette pour bien jouer au tennis est d’essayer d’être le plus libre possible », a déclaré Sinner dans des propos rapportés par Ubitennis.
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 12:12