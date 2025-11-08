AccueilATPATP - FinalsSinner ne se fait pas d'illusions : "Je sais que si Alcaraz...
ATP - Finals

Sinner ne se fait pas d’illu­sions : « Je sais que si Alcaraz joue très bien, je n’ai aucune chance, quels que soient mes résultats »

Alors que le Masters de Turin, sur lequel il est tenant du titre, débu­tera ce dimanche 9 novembre, Jannik Sinner a été inter­rogé sur la possi­bi­lité de devenir numéro 1 mondial devant Carlos Alcaraz. 

Et pour que cette hypo­thèse devienne réalité, il faudrait une grosse contre‐performance l’Espagnol. Et l’Italien ne compte pas trop dessus. 

« La sortie préma­turée de Carlos à Paris a ouvert certaines pers­pec­tives que je suis, certes, mais je sais que s’il joue très bien, je n’ai aucune chance, quels que soient mes résul­tats. L’année dernière, j’ai toute­fois éprouvé des sensa­tions merveilleuses en soule­vant le trophée et j’ai­me­rais les revivre, indé­pen­dam­ment du numéro 1. La recette pour bien jouer au tennis est d’es­sayer d’être le plus libre possible », a déclaré Sinner dans des propos rapportés par Ubitennis.

