Vainqueur du Masters dimanche à Turin grâce à sa victoire en finale contre Taylor Fritz, Jannik Sinner a conclut une saison 2024 excep­tion­nelle sur le circuit ATP.

L’actuel numéro 1 mondial est devenu le troi­sième joueur de l’his­toire seule­ment à remporter lors d’une même année l’Open d’Australie, l’US Open et les ATP Finals. Jusqu’à main­te­nant, seuls Roger Federer et Novak Djokovic avaient réalisé cette immense performance.

« Félicitations Jannik Sinner. Il est en bonne compa­gnie », a réagi la légende Boris Becker.

Congratulations @janniksin , he is in good company… @atptour https://t.co/CB5bFY5hkQ