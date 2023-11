Novak Djokovic peut remer­cier Jannik Sinner. Grâce à la victoire de ce dernier contre Holger Rune ce jeudi soir, le Serbe obtient la deuxième place du groupe quali­fi­ca­tive pour le dernier carré de ce Masters 2023 à Turin.

Si l’Italien était déjà qualifié avant ce dernier match de poule, les sources de moti­va­tion étaient multiples pour lui face à Rune.

En avril dernier à Monte‐Carlo, les deux hommes se quit­taient sur une poignée de main glaciale. Cet épisode pous­sait sans doute le 4e mondial, agacé à l’époque par le compor­te­ment de son adver­saire, à ne pas lui faire de cadeau pour leurs retrou­vailles. Mené 2–0 dans les face‐à‐face face à un rival de sa géné­ra­tion, Sinner avait aussi sans doute la volonté de ne pas se laisser distancer. Sans oublier, enfin, les béné­fices d’une victoire au Masters : 200 points ATP et 390 000 dollars.

La déter­mi­na­tion était visible d’en­trée de match dans le regard du local, bien décidé à ne pas déce­voir son public. Agressif et en jambes deux jours après son énorme combat contre Djokovic, Sinner étouf­fait un Rune très vite nerveux. En manque de solu­tion, ce dernier se tour­nait constam­ment vers son clan en deman­dant même de l’aide à Boris Becker, son entraî­neur.

Après une petite pause toilettes, Rune rentrait enfin dans sa partie et se procu­rait même la première balle de break de cette deuxième manche. S’il la sauvait, Sinner ressen­tait une gêne au niveau du dos quelques instants plus tard et ne le cachait pas en se touchant plusieurs fois la zone doulou­reuse. Intelligemment, le Danois recu­lait et faisait jouer son adver­saire qui craquait.

Étonnamment, Sinner ne deman­dait pas de temps mort médical. Il pour­sui­vait le combat face à Rune strappé au genou mais revi­goré. Ce dernier semblait prendre le dessus, obte­nait une balle de 5–3 dans le set décisif mais en quelques minutes, le match bascu­lait une fois de plus.

A TITAN IN TURIN 🇮🇹@janniksin battles to beat Rune 6–2 5–7 6–4 and enters the #NittoATPFinals Final Four with a PERFECT 3–0 record ! 👏 pic.twitter.com/v8Zw6uSi4w — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2023

Très solide et moins tendu, Jannik aura joué le jeu jusqu’au bout et faisait la diffé­rence pour s’im­poser en trois sets : 6–2, 5–7, 6–4, en 2h30 de jeu. Reste à savoir dans quel état physique il se présen­tera sur le court samedi pour les demi‐finales, lui qui affiche un somt­pueux bilan de 16–1 depuis le début de la tournée indoor. Sinner et Djokovic connaî­tront leurs adver­saires ce vendredi parmi Alcaraz, Medvedev et Zverev.