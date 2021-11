Casper Ruud et Hubert Hurkacz peuvent remer­cier Carlos Alcaraz, tombeur de Jannik Sinner en seizièmes de finale à Bercy mercredi. Le Polonais a récu­péré la 8e place à la Race que l’Italien lui avait dérobée grâce à sa demi‐finale à Vienne.

La course au Masters a pris une toute autre tour­nure en une petite journée. Hubert Hurkacz a un boule­vard dans sa partie de tableau avec la défaite de Felix Auger‐Aliassime et l’abandon de Stefanos Tsitsipas. Avec face à lui Dominik Koepfer puis Alexei Popyrin ou James Duckworth, il est le grand favori pour atteindre le dernier carré et poten­tiel­le­ment retrouver Novak Djokovic.

Casper Ruud a lui aussi une occa­sion rêvée de décro­cher son ticket pour les Finales ATP. Il affronte la petite surprise Marcos Giron pour une place en quarts de finale au Rolex Paris Masters.

Si la logique est respectée, Jannik Sinner pourra tirer une croix sur son rêve. Au moins pour cette année.