De plus en plus libéré et relâché, sur comme en dehors du court, Jannik Sinner a fait une décla­ra­tion hila­rante à l’issue de sa victoire face à Daniil Medvedev, ce samedi en demi‐finales du Masters.

Vainqueur pour la troi­sième fois d’af­filée du Russe après avoir perdu les six premières confron­ta­tions, l’Italien a dévoilé sa recette, et c’est rien de le dire, pour inverser la tendance.

Question : « Comment battre quel­qu’un qui vous donne d’abord six gifles et ensuite vous lui en donnez trois ? Quelle a été votre solution ? »

Jannik Sinner : « (quelques secondes s’écoulent, ndlr)… Boh ! (rires de la salle de presse, ndlr). Je ne sais pas, laissez‐moi réflé­chir une seconde… Je pense que tout fait partie d’un voyage. Lorsqu’une personne prépare des pâtes à la sauce tomate pour la première fois, il se peut qu’il manque un peu de sel. La deuxième fois, on l’ajoute, la troi­sième fois on ajoute des tomates fraîches, la quatrième fois on ajoute du basilic et ainsi de suite. On apprend jusqu’à ce que le plat devienne bon : on parle toujours d’ajouter et d’ajouter, mais si on ajoute trop, le plat n’est plus bon. J’apprends à me connaître de mieux en mieux. Aujourd’hui, par exemple, j’ai servi et volleyé très peu de fois par rapport à Pékin. Mais cela ne veut pas dire que mon plat est déjà parfait, je sais que je peux encore beau­coup m’amé­liorer », a joli­ment déclaré l’Italien qui affron­tera Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic, ce dimanche en finale