ATP - Finals

Sinner touche « encore » une prime extra­va­gante, c’est l’année de tous les records pour son compte en banque…

Jean Muller
Par Jean Muller

Si Sinner est devenu plus riche en 2025, il le doit avant tout à son talent et ses perfor­mances. Ceci étant dit, l’Italien a touché un vrai jack pot grâce à la fameuse exhi­bi­tion orga­nisée à Ryad mais aussi à son sans faute à Turin. 

Grâce à cette série impres­sion­nante achevée en apothéose ce dimanche, Jannik a donc empoché la coquette somme de 5 millions de dollars dans le Piémont, de quoi offrir des superbes cadeaux de Noël. 

C’est quand même 1 million de moins qu’à Ryad alors que Jannik a quand même plus trans­pire dans le Piémont qu’en Arabie Saoudite.

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 10:22

