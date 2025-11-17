Si Sinner est devenu plus riche en 2025, il le doit avant tout à son talent et ses perfor­mances. Ceci étant dit, l’Italien a touché un vrai jack pot grâce à la fameuse exhi­bi­tion orga­nisée à Ryad mais aussi à son sans faute à Turin.

Grâce à cette série impres­sion­nante achevée en apothéose ce dimanche, Jannik a donc empoché la coquette somme de 5 millions de dollars dans le Piémont, de quoi offrir des superbes cadeaux de Noël.

C’est quand même 1 million de moins qu’à Ryad alors que Jannik a quand même plus trans­pire dans le Piémont qu’en Arabie Saoudite.