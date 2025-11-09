De passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters de Turin où il est tenant du titre, Jannik Sinner a une fois de plus fait preuve de beau­coup d’hu­mi­lité alors qu’un jour­na­liste lui rappor­tait des propos élogieux d’Alexander Zverev. Extraits.

Q. Zverev vient de dire qu’il préfé­rait se retrouver du côté d’Alcaraz parce que vous êtes le meilleur au monde en salle. Sur quelle surface ne vous sentez‐vous pas le meilleur au monde ?

« À mon avis, on se trompe si on pense être le numéro 1 mondial. Je préfère toujours penser que je suis le numéro 2, car ainsi, on sait qu’il y a toujours du travail à faire. Les chiffres sont ce qu’ils sont, d’ac­cord, mais dans mon esprit, j’es­saie toujours de me motiver autre­ment. Je suis content de ce qu’a dit Zverev, je sais que je suis fort sur les courts couverts et j’en suis conscient, mais dès qu’on se relâche un instant, c’est le chaos. »