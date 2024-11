Daniil Medvedev devait s’im­poser en deux sets contre Jannik Sinner ce jeudi soir pour se quali­fier dans le dernier carré du Masters.

Il était donc éliminé dès la fin du premier set, remporté par le numéro 1 mondial. Et s’il s’est accroché un temps dans une deuxième manche sans réel enjeu, le Russe n’était visi­ble­ment pas très concentré dans le dernier jeu après avoir été à nouveau breaké.

Au vu de sa réac­tion sur la balle de match, Medvedev n’avait visi­ble­ment pas compris que la partie était terminée.

3 from 3 👏👏👏@janniksin storms into the semi‐finals with a 6–3 6–4 victory over Medvedev#NittoATPFinals pic.twitter.com/ejJZqEqtUS