De passage en confé­rence de presse à Turin quelques minutes suite à son abandon face à Holger Rune après seule­ment trois jeux disputés, Stefanos Tsitsipas, diminué avant le tournoi, a déclaré qu’il avait ressenti une forte douleur durant son échauf­fe­ment face au Danois.

« Je me suis entraîné ces derniers jours. Je n’ai pas passé beau­coup de temps sur le terrain. J’ai eu un peu de mal à me déplacer. C’est surtout quand je bouge que je suis affecté. Il est diffi­cile de parti­ciper à un match sans avoir à bouger. C’est du tennis, pas des fléchettes. Pour moi, il est impor­tant d’être en forme et de me sentir bien avec mon dos. La douleur était très forte. J’ai déjà souf­fert pendant des matchs par le passé, et j’ai supporté la douleur, mais là, c’était clai­re­ment trop pour moi. J’ai dû prendre cette déci­sion diffi­cile. Je l’ai senti dès le deuxième jeu du match. En fait, je l’ai ressenti à l’échauf­fe­ment avec mon service. En m’échauf­fant sur mon service, je me suis senti très irrité et j’ai ressenti beau­coup de douleur dans le dos. J’ai su à ce moment‐là que je ne pour­rais peut‐être pas aller jusqu’au bout. »