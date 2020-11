Le manager de Dominic Thiem a donné ses impressions au site allemand toujours bien informé tennisnet.com. "Dominic est motivé, en pleine forme. Londres est expriment important pour lui et l'on sait qu'il a déjà battu tout le monde là-bas, tout est donc possible" a commenté Herwig Straka. Concernant les réelles chances de "son" joueur, il a fixé un objectif simple : "S'il gagne plus d'un match au tour préliminaire et se qualifie pour les demi-finales ou la finale, ce serait génial. Cette année cela différent que d'habitude quand des joueurs arrivent fatigués ou blessés. Là, ce n'est pas le cas donc le tournoi est beaucoup plus ouvert même si pour moi Rublev, Medvedev, Zverev, Djokovic sont les joueurs en forme pour ce type de configuration"