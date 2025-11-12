Alors que Lorenzo Musetti s’est vrai­ment fait violence pour battre Alex De Minaur ce mardi soir à l’oc­ca­sion du deuxième match de groupe sur le Masters de Turin, son entraî­neur, Simone Tartarini, a visi­ble­ment tout fait pour le pousser dans ses retranchements.

En effet, d’après nos confrères italiens de Quindici Zero, le coach trans­alpin, peut‐être un peu agacé de voir son joueur grimacer et se baisser régu­liè­re­ment pour toucher ses jambes lourde de fatigue, n’a pas hésité à le bous­culer verbalement.

Tartarini : « Dai, Lore : tanto oramai lo sa anche l’in­ser­viente al bar che ti fanno male le gambe, basta, ora corri, provaci » pic.twitter.com/cOc4Ggbzqn — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) November 11, 2025

« Allez, Lore : même le serveur du bar sait main­te­nant que tu as mal aux jambes, ça suffit, cours main­te­nant, essaie ! », a lancé Tartarini en direc­tion de Musetti pendant le match contre l’Australien. Des propos mani­fes­te­ment payants.