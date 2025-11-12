Alors que Lorenzo Musetti s’est vraiment fait violence pour battre Alex De Minaur ce mardi soir à l’occasion du deuxième match de groupe sur le Masters de Turin, son entraîneur, Simone Tartarini, a visiblement tout fait pour le pousser dans ses retranchements.
En effet, d’après nos confrères italiens de Quindici Zero, le coach transalpin, peut‐être un peu agacé de voir son joueur grimacer et se baisser régulièrement pour toucher ses jambes lourde de fatigue, n’a pas hésité à le bousculer verbalement.
Tartarini : « Dai, Lore : tanto oramai lo sa anche l’inserviente al bar che ti fanno male le gambe, basta, ora corri, provaci » pic.twitter.com/cOc4Ggbzqn— Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) November 11, 2025
« Allez, Lore : même le serveur du bar sait maintenant que tu as mal aux jambes, ça suffit, cours maintenant, essaie ! », a lancé Tartarini en direction de Musetti pendant le match contre l’Australien. Des propos manifestement payants.
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 14:14