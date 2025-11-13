Lorenzo Musetti aura dû batailler jusqu’au bout pour décrocher sa place au Masters de Turin. Finalement, l’Italien a bénéficié du forfait de Novak Djokovic, qui venait de le battre en finale de l’ATP 250 d’Athènes.
Le clan serbe, organisateur du tournoi grec, a soigneusement gardé le secret jusqu’au dernier moment, comme l’a révélé l’entraîneur de Musetti, Simone Tartarini, dans une interview à la Gazzetta dello Sport.
« Personne ne savait rien. Pendant toute la semaine, nous avons essayé de comprendre. Nous plaisantions avec son équipe qui continuait à nous dire que seul Nole déciderait au dernier moment. Ils avaient tout réservé pour Turin, les chambres, les vols. Au début, nous avons discuté entre équipes : personne ne savait rien, il n’y avait vraiment aucun indice. »
Tombeur d’Alex de Minaur après avoir perdu contre Taylor Fritz, Musetti jouera désormais sa qualification pour le dernier carré face à Carlos Alcaraz. L’Italien visera une victoire en deux manches mais devra compter sur un succès de De Minaur contre Fritz s’il parvient à battre l’Espagnol en trois sets.
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 13:44