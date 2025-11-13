Lorenzo Musetti aura dû batailler jusqu’au bout pour décro­cher sa place au Masters de Turin. Finalement, l’Italien a béné­ficié du forfait de Novak Djokovic, qui venait de le battre en finale de l’ATP 250 d’Athènes.

Le clan serbe, orga­ni­sa­teur du tournoi grec, a soigneu­se­ment gardé le secret jusqu’au dernier moment, comme l’a révélé l’entraîneur de Musetti, Simone Tartarini, dans une inter­view à la Gazzetta dello Sport.

« Personne ne savait rien. Pendant toute la semaine, nous avons essayé de comprendre. Nous plai­san­tions avec son équipe qui conti­nuait à nous dire que seul Nole déci­de­rait au dernier moment. Ils avaient tout réservé pour Turin, les chambres, les vols. Au début, nous avons discuté entre équipes : personne ne savait rien, il n’y avait vrai­ment aucun indice. »

Tombeur d’Alex de Minaur après avoir perdu contre Taylor Fritz, Musetti jouera désor­mais sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré face à Carlos Alcaraz. L’Italien visera une victoire en deux manches mais devra compter sur un succès de De Minaur contre Fritz s’il parvient à battre l’Espagnol en trois sets.