Battu en deux manches (6−4, 6–4), Taylor n’a pas été un faire valoir. Bien au contraire, il a vrai­ment obligé Jannik à proposer son meilleur tennis. Le match a été intense et l’Italien un cran au dessus a logi­que­ment pris le « lead » dans les moments importants.

En confé­rence de presse, Taylor qui est main­te­nant 4ème au clas­se­ment mondial a voulu rester positif plutôt que de se plaindre.

« C’est inté­res­sant de devoir jouer contre Jannik deux fois, évidem­ment. C’est un peu ce que j’ai dit après le premier match que nous avons joué : j’ai l’im­pres­sion que je peux tirer beau­coup de points posi­tifs de ce match. Non seule­ment il est le meilleur joueur du monde, mais il joue actuel­le­ment à un niveau extrê­me­ment élevé. Je pense que beau­coup de gens diraient que la partie la plus impres­sion­nante de son jeu est la façon dont il est en fond de court, depuis la ligne de fond. Aujourd’hui, j’ai eu l’im­pres­sion que, sauf quand les balles étaient assez usées, qu’il pouvait vrai­ment avoir un peu plus de temps pour me travailler, Pour moi, le moment où je me sens le plus perdu sur le terrain, c’est quand je n’ar­rive pas à trouver le moyen de gagner depuis le fond du court. Cette partie est encou­ra­geante. J’avais l’im­pres­sion que je pouvais tenir le coup dans ce domaine. Je veux dire, c’est génial de jouer contre quel­qu’un qui est meilleur que vous, car vous voyez vrai­ment les choses que vous devez améliorer »