La situa­tion est déli­cate pour Félix Auger‐Aliassime et Lorenzo Musetti. Le Canadien attend le résultat de l’Italien à Athènes pour savoir s’il va jouer le Masters ou non, tandis que Novak Djokovic laisse planer le doute sur sa parti­ci­pa­tion. Si le Serbe ne vient pas à Turin, alors ses deux collègues seront qualifiés.

Taylor Fritz a pris du recul sur la situa­tion en confé­rence de presse, esti­mant que Novak avait mérité sa place, et donc le fait de faire un choix au dernier moment.

« Eh bien, je pense que lors­qu’un joueur hésite, cela crée évidem­ment un certain malaise, mais il a le droit de décider. Il est qualifié, donc s’il veut attendre et voir comment il se sent, c’est son choix. Bien sûr, cela crée des compli­ca­tions, mais comme je l’ai dit, il l’a mérité. »