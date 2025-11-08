La situation est délicate pour Félix Auger‐Aliassime et Lorenzo Musetti. Le Canadien attend le résultat de l’Italien à Athènes pour savoir s’il va jouer le Masters ou non, tandis que Novak Djokovic laisse planer le doute sur sa participation. Si le Serbe ne vient pas à Turin, alors ses deux collègues seront qualifiés.
Taylor Fritz a pris du recul sur la situation en conférence de presse, estimant que Novak avait mérité sa place, et donc le fait de faire un choix au dernier moment.
« Eh bien, je pense que lorsqu’un joueur hésite, cela crée évidemment un certain malaise, mais il a le droit de décider. Il est qualifié, donc s’il veut attendre et voir comment il se sent, c’est son choix. Bien sûr, cela crée des complications, mais comme je l’ai dit, il l’a mérité. »
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 16:42