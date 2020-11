Magnifique vainqueur de Rafael Nadal dans ce qui était probablement l’un des plus beaux matchs de l’année, Dominic Thiem, qui est assuré de disputer les demi-finales à Londres, s’est exprimé sur ce match titanesque. Et forcément, contre ce type de joueur, remporter la première manche demeure un avantage considérable.

« Contre Nadal, il est très important de pouvoir gagner le premier set car son pourcentage de matchs gagnés après avoir remporté le premier set est incroyable et rend presque impossible de le battre. J’ai eu la chance de le gagner au tie-break. Le deuxième set avait tout : Nadal a réussi à me breaker, puis j’ai joué ce qui était probablement le meilleur jeu du match pour le débreaker. Puis un autre grand tie-break. C’était définitivement un super match dont je me souviendrai pendant un bon moment », a déclaré l’Autrichien en conférence de presse.