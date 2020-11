L’annonce est presque un « scoop » mais elle est passée un peu inaperçue. Dominic Thiem qui avait décidé en 2020 de faire l’impasse sera bien présent en 2021 comme il l’a confirmé à un journaliste japonais lors du média day : « En fait, j’ai progressivement changer d’avis concernant les Jeux Olympiques et j’ai surtout beaucoup de chance car ils ont été reportés. Si cela avait eu lieu cette année, je n’y serai pas aller mais là c’est une autre situation. Je serai donc présent l’an prochain et j’ai hâte d’y être. En fait, dernièrement, j’ai revu des images des jeux de 2016, notamment celle de Del Potro, et j’ai compris ce que symbolisait les Jeux Olympiques même pour le tennis »