La duel tant attendu entre Dominic Thiem et Novak Djokovic a bien tenu toutes ses promesses et c’est l’Autrichien qui a fini par l’emporter après un match particulièrement tendu : 7-5, 6-7(8), 7-6(5) en 3h de jeu.

Particulièrement solide depuis le début de la semaine où on l’a vu battre Rafael Nadal après un match titanesque en poules, le numéro 3 mondial a su trouver la faille face à un numéro 1 mondial légèrement timide. Ce dernier s’est notamment montré assez fébrile lors de ses montées au filet, comme cette volée totalement loupée sur la balle de première manche.

Les grands matchs se jouent sur des détails et les deux balles de sets manquées sur le service de son adversaire auraient vraiment pu coûter le match au Serbe. Sauf qu’on ne termine pas six fois numéro 1 mondial en fin de saison par hasard. Et c’est après un jeu décisif totalement irrespirable et quatre balles de matchs sauvées que « Nole » a fait son grand retour dans cette demi-finale de très haut niveau.

Forcément touché moralement après autant d’occasions, Thiem ne se laisse pas miner et continue son opération destruction sur sa mise en jeu. En face, le Serbe est de plus en plus solide mais il ne parvient toujours pas à faire craquer son coriace adversaire. Ce sera donc un nouveau tie-break dans cette rencontre acharnée pour départager ces deux grands champions.

L’Autrichien parait un peu plus tendu que Novak qui s’échappe en premier dans ce jeu décisif (4-0), d’autant que les statistiques parlent pour lui puisqu’il n’a perdu qu’un seul petit tie-break cette saison. Mais la victoire de Thiem à l’US Open en septembre dernier l’a totalement libéré et c’est après un coup de fusil en revers qu’il a fini par faire rompre définitivement un Djokovic épuisé.

Un an après sa défaite malheureuse en finale face à Stefanos Tsitsipas, Thiem retrouve ce même stade cette année à Londres où il tentera de remporter son premier tournoi des maîtres, ce dimanche, face à Rafael Nadal ou Daniil Medvedev.