Dominic Thiem a donné une conférence de presse après avoir obtenu le trophée du meilleur sportif de l’année en Autriche ce mardi. Forcément, Dominic a évoqué le Masters où il veut réaliser un grande performance. S’il a évoqué le fait que pour lui jouer Djoko, Nadal ou Federer était toujours un grand défi, il a rajouté une autre joueur à ce trio magique : « Sascha est l’adversaire le plus difficile à jouer en plus du « Big Three ». Je l’ai déjà dit après l’US Open, nos deux styles de jeu rendent les choses difficiles à chaque fois que l’on s’affronte. En fait, pour dire la vérité, j’ai toujours du mal à trouver un bon plan tactique contre lui. C’est pourquoi il est l’adversaire le plus coriace, même si les derniers matches se sont déroulés dans mon sens. J’ai déjà un peu peur en pensant à nos prochains matchs, mais j’ai hâte d’y être aussi, c’est assez paradoxal »

En terme de duels, Dominic Thiem a joué 10 fois Alexander Zverev. Et il l’a emporté 8 fois, on a donc du mal à comprendre cette crainte, encore davantage pour la semaine prochaine puisque les deux fois où ils se sont défiés en Indoor, l’Autrichien l’a toujours emporté.

En ce qui concerne le tirage au sort, Dominic a une chance sur 2 de le jouer en poule à Londres. Réponse ce jeudi à 17H45.