Finaliste en titre, seulement battu par Stefanos Tsitsipas après une finale de haute-volée, Dominic Thiem a affirmé lors du media day qu’il se sentait en pleine possession de ses moyens malgré une petite alerte au pied à Vienne en raison de la surface abrasive. Il a également déclaré que jouer sur une surface en dur ne le dérangeait pas plus que cela.

« Je me sens parfois même plus à l’aise sur dur que sur terre battue, notamment grâce aux résultats que j’ai eus à la fin de l’année 2019 jusqu’à aujourd’hui. Certaines parties de mon jeu s’adaptent mieux au béton qu’à la terre battue. Je me sens donc à l’aise sur les deux surfaces », a déclaré l’Autrichien avant de revenir sur sa condition physique comparé à l’édition précédente. L’année dernière, je suis arrivé un peu malade et fatigué, et la vérité est que j’avais besoin de me reposer. Mais cette année, je vais aussi bien mentalement que physiquement. »

Le groupe « London 2020 » est prévenu.