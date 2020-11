Dans un petit message sur son site internet officiel, Dominic Thiem évoque la semaine agitée qu’il a vécu pendant que ses « collègues » étaient à Paris. L’essentiel est surtout qu’il soit complètement guéri de sa blessure au pied, prêt pour Londres où l’an dernier il est passé très près de la victoire : « Rien n »est finalement très calme en Automne. Cette semaine j’ai pu bien me soigner pour être à nouveau opérationnel et prêt pour Londres, le dernier objectif de la saison. Mais tout cela n’est finalement pas grand chose par rapport au drame que l’on a vécu à Vienne. C’est d’autant plus bouleversant que mon coach était pas loin du drame. Mardi, j’irai à la remise des prix des sportifs de l’année, ce sera ma dernière sortie avant mon départ pour le Masters. A Londres, j’aurai un mini-team avec moi, inutile de vous dire que je suis motivé. Je garde de très bons souvenirs de ma prestation en 2019 mais je me souviens aussi que je n’ai pas très loin de remporter le Trophée »