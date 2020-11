Le match entre Andrey Rublev et Dominic Thiem était-il réellement sans enjeu ? Le vainqueur gagnait tout de même 200 points. Et accessoirement quelques dizaines de milliers de dollars en plus. Il est indéniable que l’Autrichien a baissé de régime, dans un match que le Russe a dominé du début jusqu’à la fin. Et pourtant, Dominic a assuré après sa défaite qu’il voulait absolument gagner : « C’était difficile de garder l’intensité incroyable que j’avais lors des deux premiers matchs. Pourtant, je voulais gagner le match à 100 %. Il y avait 200 points importants en jeu. Je pense qu’après des matches comme celui contre Rafa, récupérer et donner 100 % de moi-même face à l’un des 8 meilleurs du monde a été difficile aujourd’hui »

On peut le croire ou pas. En tous les cas, les doutes ont fleuri pendant la rencontre sur les réseaux sociaux. Avec des vidéos à l’appui…