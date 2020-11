Dominic Thiem a été convaincant hier face à Stefanos Tsitsipas lors d’un duel qui n’a pas atteint des sommets en terme de jeu. A l’issue de son succès qui le place dans une bonne position pour la suite de la compétition, l’Autrichien a insisté sur le fait que jouer dans cette atmosphère est plutôt pesant : « Physiquement, je pense que c’est l’année la plus facile que nous ayons jamais eue. Aujourd’hui je ne jouais que mon 30e match de l’année. (NDLR : En 2019, Dominic Thiem a joué 68 matchs officiels pour un bilan de 49 victoires et 19 défaites). Ce n’est pas énorme, mais le plus fatiguant reste de jouer aux jeux sans public. Pour une victoire comme celle-ci, je ne ressens finalement que peu d’émotions. Jouer sans public est aussi fatigant que de vivre dans une bulle. Normalement, quand vous avez une journée difficile, ce que vous voulez, c’est pouvoir sortir en ville, manger dans un bon restaurant, être avec vos proches ». Dominic n’est pas porche de la « dépression » puisqu’il l’a emporté, mais ses déclarations confirment que sur le long terme cette situation pourra affecter un certain nombres de joueurs. On comprend mieux pourquoi en Australie tout va être construit pour que la « bulle » soit le plus convivial possible.