Satisfait d’avoir pu prendre sa revanche sur Stefanos Tsitsipas à l’occasion du premier match du Masters londonien, Dominic Thiem s’est également exprimé sur les difficultés d’évoluer dans de telles conditions. Entre bulle sanitaire et absence totale de spectateurs.

« Physiquement, je pense que c’est l’année la plus facile que nous ayons jamais eue. Aujourd’hui était mon 30e match sur la tournée. Ce n’est pas un grand nombre, mais je pense que la chose la plus fatigante est de jouer ces matchs sans public. Si vous obtenez une victoire comme celle-ci, il n’y a aucune émotion à obtenir sans l’ambiance des 17 000 personnes normalement présentes. C’était match très difficile contre un grand Tsitsipas. Jouer sans public, c’est aussi fatigant que de vivre dans une bulle. Normalement, quand on a une journée fatigante, ce que l’on veut, c’est pouvoir sortir en ville, visiter de bons restaurants et être avec les gens. Il y a beaucoup de colère et pourtant, nous devons être reconnaissants aux tournois pour tout ce qu’ils font pour que le tennis ne s’arrête pas. C’est un sentiment paradoxal », a déclaré l’Autrichien lors de la conférence de presse d’après match.