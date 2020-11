Sorti vainqueur d’un ébouriffant duel face à Rafael Nadal, Dominic Thiem a bien voulu reconnaitre que ce match était « l’un des meilleurs que j’ai joué de toute ma carrière ». Pas étonnant compte tenu de la performance et de la qualité du bonhomme en face. Malgré ce superbe succès, l’Autrichien n’a pas échappé à la fameuse question qui brûle les lèvres des journalistes depuis quelques jours : Êtes-vous pour le format au meilleur des 3 ou des 5 sets lors des tournois du Grand Chelem ?

« Pour moi, les choses fonctionnent parfaitement comme elles le sont actuellement. Je pense que les Grands Chelems devraient continuer à être au meilleur des cinq sets. C’est la tradition, c’est comme cela depuis toujours et c’est quelque chose qui provoque des rencontres spéciales. Ensuite, je pense qu’ici (à la Masters Cup) et sur les Masters 1000, c’est très bien que nous jouions au meilleur des trois sets. Par exemple, si le match d’aujourd’hui avait été en cinq sets, il aurait été très difficile de récupérer pour le prochain match après quatre heures sur le court. J’aime aussi que chaque Grand Chelem ait sa propre façon de terminer le cinquième set. Personnellement, j’aimerais que rien ne change et que cela continue ainsi », a déclaré l’Autrichien qui s’ajoute aux nombreux partisans du 5 sets en Grand Chelem. Et Novak Djokovic est une fois de plus isolé…