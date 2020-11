Dominic Thiem et Daniil Medvedev vont s’affronter, ce dimanche (à partir de 19 heures), pour l’un des trophées les plus prestigieux dans le monde du tennis professionnel : le Masters ou ATP Finals.

Une finale finalement logique au regard du parcours des deux hommes qui ont tous les deux battu les numéro 1 et 2 mondiaux Novak Djokovic et Rafael Nadal au cours de ce tournoi. Une performance significative et qui en dit long sur le resserrement entre la « nouvelle génération » et le big 3. Si l’Autrichien n’est plus un jeunot à 27 ans, il fait malgré tout partie de ce mouvement de contestation contre les trois montres du circuit. Tout comme le Russe qui avait failli créer une sacré surprise à l’US Open en poussant Nadal en cinq sets d’une finale inoubliable en 2019. Leur talent et leur détermination n’est plus à prouver d’autant qu’ils ont faim de victoires.

Après une défaite terrible en trois sets au bout d’un tie-break interminable face à Stefanos Tsitsipas ici-même il y a un an, Dominic Thiem part légèrement favori compte tenu de son expérience et de sa confiance presque indécente. Depuis qu’il a remporté son premier titre du Grand Chelem en septembre dernier à New-York, le 3e joueur mondial n’est clairement plus le même. Capable de jouer l’acier pendant des heures, comme face à Nadal en poules, l’Autrichien est fin prêt à s’affirmer comme le nouveau patron du circuit. Et l’occasion est parfaite pour le montrer.

Du côté du natif de Moscou, la pression ne semble pas l’atteindre. Après avoir sèchement battu le numéro 1 mondial en poules et renversé l’Espagnol ce samedi, sa confiance en son jeu particulier mais ultra efficace est totale. Sa première balle est sèche et précise et ses retours sont toujours autant imprévisibles. Seul petit bémol, son bilan face à Thiem après quatre confrontations (1-3) dont la dernière à New-York il y a deux mois où le Russe s’était incliné en trois manches accrochées.

La balle de l’Autrichien fait plus mal que celle de Nadal ou Djokovic et elle est aussi plus basse et plus fuyante. Daniil devra sortir le très grand jeu face à un Autrichien qui n’a pas l’intention de perdre deux années de suite en finale de cette Masters Cup.

