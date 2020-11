Le joueur autrichien a été logiquement interrogé sur l’Open d’Australie dont l’organisation possible sans un tournoi pour se préparer avant ému Alexander Zverev qui parlait de loterie. Dominic est plus pragmatique, docile et réaliste que son collègue allemand : « Si l’Open d’Australie sera le premier tournoi de l’année, ce sera finalement presque similaire pour moi à l’US Open vu ma performance à Cincinnati. Malgré ce warm-up raté, je suis quand même parvenu à remporter le tournoi donc tout est possible. Si la décision est validée, on ne peut que faire avec et essayer de s’organiser le mieux possible pour être prêt me jour j. Pour le moment, c’est difficile d’en parler car personne ne sait ce qu’il va se passer réellement. La seule certitude c’est que l’on pourra y aller, c’est déjà pas mal »