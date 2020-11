Ce dimanche, c’est donc le groupe London 2020 qui va démarrer en premier. Cette édition du Masters qui s’annonce palpitante et indécise débutera donc par le duel entre Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. Ce sera un beau symbole puisqu’il s’agit de la finale de l’an dernier. Le duel avait été long, intense et indécis. Les hostilités débuteront à 15H. En session nocturne à 21H, Rafael Nadal affrontera Andrey Rublev pour un duel déjà décisif dans cette poule très relevée.

Lundi, c’est Novak face à Diego qui se jouera dans l’après midi, la soirée on aura donc Zverev qui va défier Medvedev.