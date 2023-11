Thierry Guibert, PDG de Lacoste, qui s’était déjà prononcé publi­que­ment pour Novak Djokovic en février dernier suite à une décla­ra­tion de Mike Nakajima, ancien direc­teur du dépar­te­ment tennis chez Nike, s’est de nouveau exprimé sur un sujet chaud de l’ac­tua­lité tennistique.

Il s’en est pris à Stefanos Tsitsipas en évoquant la spor­ti­vité de Jannik Sinner, déjà qualifié mais très impliqué lors de son dernier match de poule du Masters contre Holger Rune. Une nouvelle sortie assez éton­nante de la part d’un direc­teur de marque.

« Chapeau bas à Jannik Sinner pour sa victoire ce soir. Malgré le compor­te­ment injuste de Tsitsipas, il a montré à tout le monde pour­quoi il est un futur cham­pion et un gars authen­tique », a écrit Thierry Guibert.

Pour rappel, Tsitsipas, touché au dos depuis le début de la semaine et contraint à l’abandon au bout de trois jeux contre Rune, a été critiqué par certains obser­va­teurs, esti­mant qu’il aurait dû laisser sa place avant le match à son rempla­çant, Hubert Hurkacz.

Hats off to @janniksin for his win tonight. Despite the unfair beha­viour of Tsitsipas, he showed to everyone why he is a future champ and an authentic guy.#ATPFinals