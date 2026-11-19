Bousculé dès le début de son match contre Flavio Cobolli, ce mercredi, sur le Masters de Turin, Frances Tiafoe a fait le dos rond, sauvé une balle de premier set avant de fina­le­ment s’im­poser contre un Italien en pleine détresse (7−6, 6–0).

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’Américain, qui jouera une petite finale contre Daniil Medvedev ce vendredi pour une place dans le dernier carré, est revenu avec une pointe d’hu­mour sur son début de match poussif. Extrait.

Q. Avez‐vous eu beau­coup de mal à vous adapter à la vitesse du court ? Au début du match, vous sembliez vrai­ment désta­bi­lisé.

FRANCES TIAFOE : C’est le moins qu’on puisse dire. Je pense que vous m’auriez battu lors des deux premiers jeux. (Rires.) Oui, ce n’était pas terrible. C’était un court rapide, mais de toute évidence, je n’avais pas vrai­ment trouvé mon rythme l’autre jour. Il m’a fallu un petit moment pour trouver mes marques, mais une fois que ça a été le cas, j’ai trouvé que ça allait plutôt bien.

Q. Est‐ce que vous appré­ciez cette vitesse une fois que vous vous y êtes habitué ?

FRANCES TIAFOE : Eh bien, j’ai gagné aujourd’hui, donc main­te­nant je l’ap­précie. Maintenant, ça me convient parfai­te­ment, oui.