La donne était claire dans ce groupe Ivan Lendl après la victoire en deux sets de Carlos Alcaraz contre Daniil Medvedev, et avant le dernier match de la journée entre Flavio Cobolli et Frances Tiafoe : en cas de victoire en deux manches de ce dernier, l’Espagnol serait qualifié pour les demi‐finales du Masters de Turin et assuré de la première place.
Et c’est exactement ce qu’il s’est passé.
C’est pourtant l’Italien qui a fait la course en tête (3−1) et qui s’est procuré la première balle de set, remarquablement sauvée par l’Américain après un énorme rallye. Sans doute le tournant du match puisque le local s’est ensuite totalement liquéfié, concédant la première manche au jeu décisif et encaissant une cinglante bulle dans la deuxième : 7–6(6), 6–0, en 1h30 de jeu.
Sans doute rattrapé par l’immense pression de jouer devant son public pour sa toute première participation à ce tournoi des maîtres, Flavio est donc définitivement éliminé. Son bourreau du jour jouera, vendredi, une petite finale contre Daniil Medvedev pour la deuxième place qualificative dans le dernier carré piémontais.
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 22:13