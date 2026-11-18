La donne était claire dans ce groupe Ivan Lendl après la victoire en deux sets de Carlos Alcaraz contre Daniil Medvedev, et avant le dernier match de la journée entre Flavio Cobolli et Frances Tiafoe : en cas de victoire en deux manches de ce dernier, l’Espagnol serait qualifié pour les demi‐finales du Masters de Turin et assuré de la première place.

Et c’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé.

C’est pour­tant l’Italien qui a fait la course en tête (3−1) et qui s’est procuré la première balle de set, remar­qua­ble­ment sauvée par l’Américain après un énorme rallye. Sans doute le tour­nant du match puisque le local s’est ensuite tota­le­ment liquéfié, concé­dant la première manche au jeu décisif et encais­sant une cinglante bulle dans la deuxième : 7–6(6), 6–0, en 1h30 de jeu.

Sans doute rattrapé par l’im­mense pres­sion de jouer devant son public pour sa toute première parti­ci­pa­tion à ce tournoi des maîtres, Flavio est donc défi­ni­ti­ve­ment éliminé. Son bour­reau du jour jouera, vendredi, une petite finale contre Daniil Medvedev pour la deuxième place quali­fi­ca­tive dans le dernier carré piémontais.