Pour le compte du quotidien Métro, Tim Henman s’est amusé à faire des pronostics concernant le Masters qui débute dimanche. Bien sur, Tim évoque le statut de favori de Djokovic mais explique aussi que Nadal a une carte à jouer car il est en forme physiquement. Mais le joueur qui l’a vraiment impressionné, c’est Andrey Rublev : « Quand on regarde le niveau de tennis proposé par Rublev, on est obligé de constater les immenses progrès que le Russe a effectué cette saison. Il a remporté cinq titres cette année, alors que pour l’instant son palmarès n’était que de 7 trophées. On savait qu’il allait être fort. Il l’a été un peu dès le début mais aujourd’hui c’est un autre joueur si on le compare à ses premiers matchs sur le circuit. Avant, il était souvent instable. Maintenant, il sait que pour jouer son meilleur tennis, il doit maîtriser ses émotions. »