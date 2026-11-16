Consultant pour la télé­vi­sion britan­nique et présent cette semaine à Turin pour le Masters, Tim Henman est revenu sur les grandes retrou­vailles entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, qui ont eu lieu lors d’une session d’en­traî­ne­ment avant le début du tournoi.

L’ancien 4e mondial, qui a assisté à ce moment depuis les tribunes, a fait part de ses impressions.

« Depuis les tribunes, on suivait un peu la situa­tion de près, et quand Juan Carlos Ferrero est entré sur le court, on sentait vrai­ment que c’était la première fois qu’ils avaient un quel­conque contact depuis qu’ils avaient arrêté. On voyait clai­re­ment Ferrero regarder vers l’autre bout du court, en direc­tion de l’équipe d’Alcaraz. Je pense que c’était un peu gênant pendant les premiers instants. Mais je pense qu’ils ont tous tourné la page. »