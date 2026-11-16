Consultant pour la télévision britannique et présent cette semaine à Turin pour le Masters, Tim Henman est revenu sur les grandes retrouvailles entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, qui ont eu lieu lors d’une session d’entraînement avant le début du tournoi.
L’ancien 4e mondial, qui a assisté à ce moment depuis les tribunes, a fait part de ses impressions.
« Depuis les tribunes, on suivait un peu la situation de près, et quand Juan Carlos Ferrero est entré sur le court, on sentait vraiment que c’était la première fois qu’ils avaient un quelconque contact depuis qu’ils avaient arrêté. On voyait clairement Ferrero regarder vers l’autre bout du court, en direction de l’équipe d’Alcaraz. Je pense que c’était un peu gênant pendant les premiers instants. Mais je pense qu’ils ont tous tourné la page. »
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 16:16