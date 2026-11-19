Touché à l’ischio-jambier de la cuisse gauche lors de sa démonstration contre Daniil Medvedev mercredi, l’Espagnol a passé un IRM ce jeudi avant d’annuler son entraînement initialement prévu à 13h.
Déjà qualifié pour les demi‐finales du Masters, Alcaraz ne peut pas sauter son troisième match de poules contre Flavio Cobolli, programmé vendredi à 14h.
L’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, consultant pour Sky Sports, aurait espéré l’inverse mais a été mis au courant du règlement des ATP Finals.
« J’ai envoyé quelques messages au directeur du tournoi pour lui demander s’il pourrait ne pas disputer le troisième match de poules. Il est assuré de terminer premier de son groupe, mais le règlement stipule qu’il doit disputer le troisième match. Il pourrait entrer sur le court, jouer un point, puis annoncer qu’il va se reposer, mais croisons les doigts pour que cela n’arrive pas. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.