L’inquiétude grimpe autour de Carlos Alcaraz.

Touché à l’ischio-jambier de la cuisse gauche lors de sa démons­tra­tion contre Daniil Medvedev mercredi, l’Espagnol a passé un IRM ce jeudi avant d’annuler son entraî­ne­ment initia­le­ment prévu à 13h.

Déjà qualifié pour les demi‐finales du Masters, Alcaraz ne peut pas sauter son troi­sième match de poules contre Flavio Cobolli, programmé vendredi à 14h.

L’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, consul­tant pour Sky Sports, aurait espéré l’inverse mais a été mis au courant du règle­ment des ATP Finals.

« J’ai envoyé quelques messages au direc­teur du tournoi pour lui demander s’il pour­rait ne pas disputer le troi­sième match de poules. Il est assuré de terminer premier de son groupe, mais le règle­ment stipule qu’il doit disputer le troi­sième match. Il pour­rait entrer sur le court, jouer un point, puis annoncer qu’il va se reposer, mais croi­sons les doigts pour que cela n’arrive pas. »