Contre Jannik Sinner en finale du Masters dimanche, Novak Djokovic a encore été impres­sion­nant sur son service (13 aces et seule­ment 6 points perdus sur sa mise en jeu).

Interrogé par L’Equipe, Georges Goven, ex‐56e mondial et ancien capi­taine des équipes de France, a insisté sur le travail de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans ce domaine tout au long de sa carrière.

« Todd Martin (membre du team de Nole entre 2009 et 2010, ndlr) avait failli lui bousiller ce coup en lui faisant faire une espèce de bras roulé ! Je me souviens que des mecs avaient dit que sa carrière était finie. Mais il s’est relevé. Il suffit de jeter un oeil sur les stats de sa finale. Tout est dit. Ce qui me frappe, c’est son incroyable préci­sion. Son service, c’est un laser. Sans jamais donner l’im­pres­sion de forcer. Il est aujourd’hui capable de prendre des risques sur sa seconde balle. Et, en plus, il est capable de l’uti­liser pour enchaîner service‐volée, comme il le fait très bien contre Daniil Medvedev, parce qu’au retour celui‐ci se tient 5 mètres derrière la ligne de fond. Ce qu’il réalise au service, c’est très fort. »