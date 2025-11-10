Toni Nadal a remporté 14 titres en Grand Chelem en tant qu’en­traî­neur de son neveu, Rafael, et un paquet d’autres grands titres, mais jamais le Masters de fin de saison, seul titre impor­tant manquant au palmarès de l’Espagnol.

Et selon lui, il n’est pas normal que ce tournoi des maîtres se joue toujours sur la même surface.

Dans des propos rapportés par La Gazzetta Dello Sport, il va même plus loin, affir­mant que les meilleurs joueurs du monde sont réfrac­taires à des chan­ge­ments, car l’état actuel du circuit les arrange.

« Eh bien, tout d’abord, si Rafa n’a jamais gagné le Masters, c’est parce qu’ils n’ont jamais disputé les finales sur terre battue… Mis à part son service, Rafael a toujours bien joué sur toutes les surfaces, mais il termi­nait presque toujours la saison physi­que­ment très fatigué. Prenez le foot­ball par exemple. Après la Coupe du monde 1990 en Italie, trois nouvelles règles ont été intro­duites. Cela a entraîné une grande évolu­tion. Mais au tennis, ils ne chan­ge­ront jamais, car les entraî­neurs ne s’in­té­ressent qu’aux meilleurs joueurs. Et ils préfèrent que tout reste pareil : ‘Non, non, si on reste comme ça, je suis numéro un, numéro deux, on ne touche à rien…’ »