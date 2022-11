Coach‐consultant de Félix Auger‐Aliassime depuis main­te­nant un an et demi aux côtés du Français Frédéric Fontang, Toni Nadal a récem­ment évoqué sa colla­bo­ra­tion avec le Canadien dans les colonnes de l’Express. Et voyant que Félix avait parfois du mal à gagner des matchs lors­qu’il n’était pas dans un grand jour, l’oncle le plus célèbre du circuit lui a donné de précieux conseils en prenant comme exemple son neveu et Novak Djokovic.

« Je lui ai parlé et lui ai demandé : ‘Quelle est la diffé­rence entre Nadal, Djokovic et les autres ?’. Ils gagnent quand ils jouent mal. C’est la grande diffé­rence. Les choses ne se passent pas toujours bien en match. Il faut être attentif quand ces joueurs ne vont pas bien. Djokovic perdait deux sets à zéro contre Sinner à Wimbledon. J’ai dit à mes enfants qu’il était loin d’avoir encore perdu. Vous savez qu’il s’ac­cro­chera jusqu’au bout s’il y a la moindre chance. Parfois, les autres n’ont pas ça. »