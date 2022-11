Quelques jours après évoqué le fabu­leux parcours de son neveu, Rafael Nadal, et sa manière de toujours vouloir se dépasser, Toni Nadal est arrivé Turin, lieu du Masters, où il a rejoint l’équipe de Félix Auger‐Aliassime, le joueur qu’il conseille depuis main­te­nant un an et demi.

Ca y est, Toni est arrivé à Turin ! pic.twitter.com/WlxOSNLe1k — Auger‐Aliassime Actus 🍁🇫🇷 (@AliassimeActus) November 12, 2022

Et si Toni fera certai­ne­ment tout pour aider le Québécois à remporter ce qui serait le plus beau titre de sa carrière, on peut malgré tout se demander s’il ne préfé­re­rait pas voir Rafa soulever pour la première de sa carrière ce trophée qui manque tant à son palmarès…