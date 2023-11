En pleine prépa­ra­tion pour le Masters qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre, Stefanos Tsitsipas s’est confié à l’ATP.

Il a d’abord déclaré un peu à la surprise géné­rale qu’il consi­dé­rait « que ce tournoi était proba­ble­ment plus impor­tant qu’un Grand Chelem » avant de faire part de ses nouvelles ambitions.

« Il est impor­tant que je parvienne à me stabi­liser et que je sois en mesure de réaliser des parcours régu­liers dans les tour­nois. Je ne gagne­rais peut‐être pas tous les tour­nois, mais pour moi, il est impor­tant d’être capable d’at­teindre les demi‐finales, les finales ou même de gagner régu­liè­re­ment. Je garde donc une atti­tude posi­tive et j’es­père conti­nuer sur cette lancée. »