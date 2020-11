Lucide, déçu, le joueur grec s’en veut d’avoir changer de tactique dans l’ultime manche, de s’être précipité alors même que cela n’était pas forcément utile : « J’ai fait un très bon 2ème set, j’ai joué avec un état d’esprit positif, j’ai été créatif et cela m’a donné des opportunités, j’étais solide, concentré. Et puis lors du 3ème, je ne sais toujours pas pourquoi je me suis précipité. Honnêtement avec le recul, je ne sais même pas ce que j’ai essayé de faire. En étant trop agressif, je lui ai donné beaucoup de point gratuitement. J’ai vraiment très mal gérer cette situation. Je n’ai pas été dans le moment présent. En plus, mon service m’a lâché. C’est décevant mais c’est la vie »