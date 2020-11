Stefanos Tsitsipas s’en veut. Battu en trois sets par Dominic Thiem pour son entrée en lice sur la Masters Cup, le 6e mondial était en colère contre lui-même après un point crucial mal négocié lors du jeu decisif de la première manche.

« C’est malheureux ce que j’ai fait. J’ai fait une erreur très stupide. J’avais la balle au-dessus du filet et j’ai décidé de jouer un coup droit au lieu d’un smash. Je ne sais pas pourquoi j’ai pris cette décision, mais c’était évidemment la mauvaise. J’ai eu le temps de m’arrêter, de voir où était mon adversaire et de prendre une décision sur le coup à faire. J’étais très nerveux et cela m’a coûté de gagner le premier set. Contre des joueurs comme Thiem, vous finissez par payer cash ce type d’erreur. »