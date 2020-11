Vainqueur d’Andrey Rublev après un duel décousu mais rudement accroché, Stefanos Tsitsipas est revenu en conférence de presse sur le moment où il a dû sauver une balle de match dans l’ultime tie-break. Il a tenté d’expliquer ce qu’il a ressenti.

« À ce moment-là, des choses vous traversent l’esprit que vous ne pouvez même pas imaginer pendant le reste du match, c’est un monde en soi. Si quelqu’un me dit qu’il ne se sent pas nerveux, c’est qu’il ne craint pas de perdre. Vous devez vous concentrer le plus possible et être le plus intelligent possible ; utilisez vos meilleures armes et ne pas se laisser abattre par les circonstances ou l’enjeu. Je peux voir dans les yeux de l’adversaire s’il se sent confiant ou pas, et cela doit être pris en compte », a expliqué le joueur grec toujours très précis lorsqu’il doit analyser ses matchs devant les médias.