Battu une neuvième fois d’af­filée et une quatrième fois cette saison par Novak Djokovic, ce lundi pour son entrée en lice sur le Masters de Turin, Stefanos Tsitsipas ne deviendra donc pas numéro un mondial pour la première fois de sa carrière à l’issue de ce tournoi des maîtres, scénario qui était possible unique­ment s’il gagnait ces ATP Finals sans perdre le moindre match. Mais selon le joueur grec, cet objectif n’est pas encore d’actualité.

« Il est clair que si j’avais gagné les cinq matchs de cette semaine, j’étais digne de cette posi­tion, mais ce n’est pas vrai­ment quelque chose qui me venait à l’es­prit. J’étais ravi d’avoir une chance mathé­ma­tique de réaliser quelque chose qui, pour moi, est un rêve et un objectif à long terme. Je ne suis pas pressé d’y arriver, pour être honnête, et je crois vrai­ment qu’un jour j’y arri­verai. Ce que je dois faire, c’est me concen­trer sur mon tennis, sur ma progres­sion en tant que joueur, et ne pas être obsédé par ça, car ce sera juste la consé­quence d’un travail bien fait, si j’y arrive. Je peux être heureux sans être numéro un, même si évidem­ment, si j’y arrive un jour, je le serai encore plus », a déclaré Stefanos Tsitsipas, opposé à Daniil Medvedev ce mercredi pour le deuxième match de poule.