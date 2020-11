Définitivement éliminé de l’édition 2020 du Masters après sa défaite face à Rafael Nadal, le tenant du titre est revenu lors de sa dernière conférence de presse de la saison sur les conditions de vie dans la bulle londonienne. Pour rappel, l’hôtel des joueurs est directement connecté avec l’O2 Arena via un tunnel et ils ne mettent quasiment jamais le nez dehors…

« Ça devient fatiguant après un certain temps. Il faut penser que vous êtes coincés dans une chambre d’hôtel en attente de votre match toute la journée, sans avoir la possibilité d’aller n’importe où. Bien sûr, ils essaient de vous divertir avec certaines choses qu’ils mettent dans le hall ou dans le salon des joueurs. Mais les gens ont besoin d’espace. Il est difficile d’être dans votre hôtel, avec le service en chambre toute la journée (…) Tout cela est très difficile à gérer, pour être honnête. Je suis très heureux de ne pas être tombé en panne, et je suis sûr que si vous demandez aux autres joueurs, ils vont répondre de la même manière. La technologie nous aide évidemment à nous connecter plus facilement que jamais. Je suis reconnaissant d’avoir pu être avec les gens que j’aime chaque jour grâce à FaceTime. Néanmoins, ce n’est pas pareil, et je pense que ça va être la même chose pendant encore un certain temps. C’est un monde différent, je dirais. je vais le décrire comme un monde différent et nous sommes très seuls », a déclaré le membre de la Mouratoglou Academy qui va pouvoir rejoindre ses proches et rester auprès d’eux pendant plus d’un mois.