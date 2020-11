Drôle de match ce soir entre Rublev et Tsitsipas. Dans la première manche, on a assisté à un duel à sens unique avec Andrey complètement inexistant permettant au Grec d’empocher la manche sans forcer son talent (6-1) et en 19 minutes seulement.

Dans la deuxième, le Russe sort un peu de sa coquille. A 5 à 4, Stefanos passe complètement à côté de son jeu de service et « donne » le set à Rublev qui n’en demandait pas tant (6-4).

On était donc convié à un set décisif mais ce n’est pas pour cela que le niveau augmentait d’un cran.

Au contraire, les deux joueurs, conscients de l’enjeu, commençaient à se crisper. Ce duel allait donc se jouer au mental et au tie-break.

Au final, c’est Tsitsipas qui levait les bras au ciel (1-6, 6-4, 7-6 (6)) signant un succès laborieux même s’il pourra se féliciter d’avoir sauvé une balle de match à 5-6 dans ce jeu décisif, enfin sauvé est un bien grand mot puisque le Russe a commis une double faute.

Cette victoire du Grec permet à Thiem d’être qualifié pour les demi-finales. Le vainqueur du duel entre Nadal et Tsitsipas rejoindra donc l’Autrichien dans le dernier carré. Rublev est lui déjà hors course.